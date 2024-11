Die Gefühle kochen manchmal hoch im Amateursport. So können gerade im Fußball auch mal Spieler die Kontrolle verlieren. In Neukölln endet dies in einer Schlägerei.

Berlin - Wegen einer Schlägerei der Spieler nach einer Schiedsrichter-Entscheidung ist ein Fußballspiel in Berlin-Neukölln abgebrochen worden. Am Sonntagnachmittag gingen mehrere Spieler beider Mannschaften in der Kreisliga B mit Faustschlägen und Fußtritten aufeinander los, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten sie sich über die Entscheidung des Schiedsrichters gestritten. Als die Polizei eintraf, waren die Spieler bereits in den Kabinen. Drei Spieler im Alter von 24 und 39 Jahren klagten über Schmerzen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Landfriedensbruches.