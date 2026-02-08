Pyrotechnik und Flaschenwürfe nach dem Fußballspiel: Eine Passantin wird leicht verletzt, mehrere Strafanzeigen folgen.

Fußballfans bringen nach einem Derby in Halle (Saale) eine Straßenbahn zum Stillstand und lösen einen Polizeieinsatz aus (Symbolbild)

Halle - Nach dem Derby zwischen dem Halleschen FC und FC Rot-Weiß Erfurt haben Fußballfans eine Straßenbahn zum Stillstand gebracht und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, sprangen und wippten Anhänger am Samstag in einer Tram der Linie 16 gemeinschaftlich auf und ab, sodass das Fahrzeug im Bereich des Rannischen Platzes anhalten musste.

In der Folge kam es zum Zulauf weiterer Fans. Einige Menschen warfen Pyrotechnik sowie Flaschen, auch in Richtung der eingesetzten Beamten. Eine unbeteiligte Passantin wurde durch eine Flasche am Fuß verletzt. Die Lage beruhigte sich später und die Beteiligten setzten ihren Weg zu Fuß fort.

Polizeibeamte wurden nicht verletzt. Es seien mehrere Strafanzeigen aufgenommen worden, unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahls. Vor und während der Partie im Leuna-Chemie-Stadion habe es keine größeren Vorfälle gegeben, hieß es.