Die Köpenickerinnen feiern im Max-Morlock-Stadion: Campbell trifft, Heiseler bleibt vom Punkt eiskalt. Durch den Sieg schieben sich die Berlinerinnen in der Bundesliga-Tabelle vor die Nürnbergerinnen.

Nürnberg - Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben das Duell der Bundesliga-Aufsteigerinnen gewonnen und den 1. FC Nürnberg in der Tabelle überholt. Das Team von Trainerin Ailien Poese setzte sich im Max-Morlock-Stadion mit 2:1 (2:1) durch und verbringt die Winterpause mit einem komfortablen Polster auf die Abstiegsränge.

Eileen Campbell (35.) und Lisa Heiseler (38.), die einen Handelfmeter verwandelte, sorgten für die Führung der Köpenickerinnen. Noch vor dem Pausenpfiff brachte Nürnbergs Aneta Polaskova (40.) mit ihrem Treffer wieder Spannung in die Partie. Im Hinspiel im Stadion An der Alten Försterei hatten sich beide Teams 1:1 getrennt.

Beide Teams stehen nach 14 Spieltagen und 15 Punkten im unteren Mittelfeld der Liga. Die Berlinerinnen verbringen die Weihnachtspause nur dank der besseren Tordifferenz vor der punktgleichen Mannschaft aus Franken.