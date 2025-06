Melanie Leupolz hat in ihrer Laufbahn zahlreiche Titel gesammelt. Zum Abschluss ihrer Karriere wendet sie sich mit emotionalen Worten an ihre Fans.

Die langjährige Fußball-Nationalspielerin und Olympiasiegerin Melanie Leupolz beendet ihre Karriere. Sie habe die schwierige Entscheidung getroffen, in diesem Sommer aufzuhören, sagt die 31-Jährige in einem Video bei Instagram. Leupolz wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 2013 Europameisterin und holte 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Gold. Ihr letztes Länderspiel absolvierte sie bei der Weltmeisterschaft 2023.

Auf ihrer langen Titelliste stehen zudem unter anderem zwei deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern München sowie vier englische Meistertitel mit dem FC Chelsea. Zuletzt spielte Leupolz für Real Madrid.

„Fußball war mein Leben, solange ich mich erinnern kann“, sagte sie. Ihr Beitrag endet mit den Worten: „Danke an alle, die Teil dieser Reise waren. Danke, Fußball.“