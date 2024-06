Fusion-Festival startet am Sonntag in den letzten Tag

Lärz - Mit DJ Matthias Tanzmann, dem Hamburger Duo Extrawelt und Techno-DJ Josh Wink startet das Fusion-Festival in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag in den fünften und letzten Tag in diesem Jahr. „Die Leute sind gut gelaunt und feiern friedlich“, sagte ein Sprecher des Veranstalters Kulturkosmos Müritz der Deutschen Presse-Agentur. Kleine Regenschauer hatten den Besuchern des größten Musik- und Popkulturevents in Mecklenburg-Vorpommern demnach nicht die Stimmung verdorben - sondern angesichts der Hitze für nötige Erfrischung gesorgt.

„Es ist schade, dass das Festival nun fast vorbei ist, aber wir freuen uns auf das nächste Jahr.“ Das Festival auf einem ehemaligen Militärflugplatz in Lärz soll offiziell bis Sonntag (23.55 Uhr) andauern. Am Montag sind demnach zum Ausklang bis zum späten Nachmittag noch kleinere Konzerte und Veranstaltungen geplant.

Mehr als 70.000 erwartete Besucher hatten ihre Unterkünfte auf dem Festivalgelände bezogen. Etwa 10.000 Menschen arbeiten den Veranstaltern zufolge auf dem Techno- und Kulturfestival, das in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Über 3000 Künstler aus Musik, Kunst, Theater und Artistik stehen auf dem Programm. Zudem gibt es Workshops und Vorträge. „In mehreren Veranstaltungen zum Thema Israel und Palästina geben wir dem Diskurs einen Raum“, teilten die Veranstalter vorab mit. Veranstalter der Fusion ist der seit 1999 bestehende Verein Kulturkosmos.