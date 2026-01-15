Die BVG macht’s möglich: Franz und Moritz Wagner bekommen ihren eigenen U-Bahnhof – aber nur für kurze Zeit.

Berlin - Zu Ehren des NBA-Heimspiels der Brüder haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) einen U-Bahnhof kurzerhand nach Franz und Moritz Wagner benannt. „Willkommen zuhause, Wagner Brothers“, schrieb die BVG bei Instagram. „Könnt ihr ganz ohne Schrittfehler hin traveln.“ Noch bis morgen soll der eigentliche Richard-Wagner-Platz so heißen. Die Brüder sind in der Hauptstadt geboren und aufgewachsen.

Die Schilder an den Bahnhöfen wurden ausgetauscht. Am Abend (20.00 Prime Video) treffen die Orlando Magic um die Wagner-Brüder sowie Tristan da Silva in der Uber Arena auf die Memphis Grizzlies. Es ist das erste reguläre Saisonspiel der Liga in Deutschland.