weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Basketball: Für NBA-Spiel: BVG benennt U-Bahnhof nach Wagner-Brüdern

Basketball Für NBA-Spiel: BVG benennt U-Bahnhof nach Wagner-Brüdern

Die BVG macht’s möglich: Franz und Moritz Wagner bekommen ihren eigenen U-Bahnhof – aber nur für kurze Zeit.

Von dpa 15.01.2026, 16:45
Für die Wagner-Brüder ist es ein Heimspiel.
Für die Wagner-Brüder ist es ein Heimspiel. Britta Pedersen/dpa

Berlin - Zu Ehren des NBA-Heimspiels der Brüder haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) einen U-Bahnhof kurzerhand nach Franz und Moritz Wagner benannt. „Willkommen zuhause, Wagner Brothers“, schrieb die BVG bei Instagram. „Könnt ihr ganz ohne Schrittfehler hin traveln.“ Noch bis morgen soll der eigentliche Richard-Wagner-Platz so heißen. Die Brüder sind in der Hauptstadt geboren und aufgewachsen.

Die Schilder an den Bahnhöfen wurden ausgetauscht. Am Abend (20.00 Prime Video) treffen die Orlando Magic um die Wagner-Brüder sowie Tristan da Silva in der Uber Arena auf die Memphis Grizzlies. Es ist das erste reguläre Saisonspiel der Liga in Deutschland.