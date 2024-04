Funkmast in Brand geraten: Störungen in Funknetzen

Pößneck - Im Saale-Orla-Kreis ist ein Funkmast bei einem Brand erheblich beschädigt worden. Das Feuer brach am späten Mittwochabend in Pößneck aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Polizeihubschrauber habe den Brandort und angrenzende Bereiche aus der Luft abgesucht, Brandursachenermittler von Landeskriminalamt und Kriminalpolizei sollten den Brandort im Laufe des Tages untersuchen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein technischer Defekt die Ursache des Feuers, bei dem unter anderem die elektrische Installation zerstört worden sei. In den betroffenen Funknetzen komme es teilweise zu Störungen, so die Polizei. Der Sachschaden sei bislang nicht abschließend bezifferbar, zunächst war von 500.000 Euro Schadenshöhe die Rede gewesen.