Bonbons regnen vom Festwagen, Tanzmariechen flanieren durch die Straßen: Warum der Bremer Freimarktsumzug so viele Menschen in seinen Bann zieht.

Bremen - Spielmannszüge, farbenprächtige Kostüme und geschmückte Festwagen: Mehr als 4.000 Menschen sind beim Freimarktsumzug durch Bremen gezogen. Die kilometerlange Karawane mit fast 130 Gruppen gilt als Höhepunkt des Bremer Volksfestes.

Mehr als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten nach ersten Schätzungen der Veranstalter den Freimarktsumzug. Von den Festwagen flogen Bonbons in die Menge, kostümierte Gruppen und Tanzmariechen liefen zu Fuß neben den Wagen entlang. Die Polizei registrierte nach eigenen Angaben keine nennenswerten Zwischenfälle.

17 Tage lang „Ischa Freimaak“

Seit dem 17. Oktober heißt es wieder 17 Tage lang „Ischa Freimaak“. Neben dem großen Rummel auf der Bürgerweide mit einer Fläche von rund 100.000 Quadratmetern stehen auf dem sogenannten kleinen Freimarkt Fahrgeschäfte und Imbissbuden auf dem Marktplatz in der Innenstadt. Knapp 300 Geschäfte sind nach Angaben der Veranstalter aufgebaut worden, darunter Schank- und Imbissbetriebe, Fahrgeschäfte und drei Riesenräder.

Der Bremer Freimarkt ist eines der ältesten Volksfeste Deutschlands und eines der größten Norddeutschlands. Die Veranstalter rechnen mit mehr als eineinhalb Millionen Besucherinnen und Besucher. Das Volksfest findet dieses Jahr zum 990. Mal statt und endet am 2. November.