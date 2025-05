Ein kleines Mädchen will mit seinem Tretroller eine Straße überqueren. Dabei wird es von einem Auto erfasst.

Fünfjährige in Nünchritz von Auto angefahren

Ein fünfjähriges Mädchen ist in Nünchritz von einem Auto angefahren worden. (Archivbild)

Nünchritz - Ein fünfjähriges Mädchen ist in Nünchritz (Landkreis Meißen) von einem Auto angefahren worden. Das Kind kam am Samstagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei nun mitteilte. Das Mädchen habe mit einem Tretroller die Straße überquert, als es vom Auto einer 42 Jahre alten Fahrerin erfasst worden sei.