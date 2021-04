Fünf tote Kinder bei Unfall von russischem Basketball-Team

Bei einem Verkehrsunfall in Südrussland sind am Freitag fünf Spielerinnen eines Mädchen-Basketballteams ums Leben gekommen.

Köln - Bei einem Verkehrsunfall in Südrussland sind am Freitag fünf Spielerinnen eines Mädchen-Basketballteams ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet, habe ein LKW den Bus der Mannschaft beim Überholen gerammt. In dem Bus hätten sich rund ein Dutzend Spielerinnen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren sowie mehrere Betreuer befunden.

Neun Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden.Das Team war von Wolgograd zu einem Turnier in Tscherkessk unterwegs, die Veranstaltung wurde nach dem Unfall abgesagt. Vor allem aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse hat Russland jährlich rund 20.000 Verkehrstote zu beklagen. (sid)