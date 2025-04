In Magdeburg wird am Donnerstag der 800. Stolperstein verlegt. Gleichzeitig ermittelt der polizeiliche Staatsschutz, weil andernorts Steine gestohlen wurden.

Fünf Stolpersteine in Magdeburg gestohlen

Gedenken an Ermordete

Magdeburg - In Magdeburg ermittelt der polizeiliche Staatsschutz nach dem Diebstahl von fünf Stolpersteinen. Bereits am Dienstag sei entdeckt worden, dass fünf der Gedenksteine entwendet worden seien, teilten die Landeshauptstadt und das Polizeirevier Magdeburg mit. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen.

Immer wieder kommt es vor, dass Stolpersteine gestohlen werden. Im Oktober wurden beispielsweise in Zeitz, im Süden von Sachsen-Anhalt, alle zehn Stolpersteine herausgerissen und gestohlen. Für die Neuverlegung der Steine kamen damals mehr als 18.000 Euro Spenden zusammen. In Magdeburg wurde am heutigen Donnerstag der 800. Stolperstein verlegt.