Berlin - Die Polizei hat fünf mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und Drogen, Geld sowie eine Machete sichergestellt. Die tatverdächtigen Männer im Alter von 23, 26, 30 und 31 Jahren wurden am Donnerstagabend in Kreuzberg und Neukölln gefasst, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizisten wurden zunächst auf den 23-Jährigen aufmerksam, der am Kottbusser Tor mutmaßlich Kokain und Ecstasy verkaufte. Nach seiner Festnahme ergaben sich Hinweise auf eine Wohnung am Karl-Marx-Platz, in der Drogen gelagert sein sollten. Im Innenhof sowie in der Wohnung nahmen sie anschließend die übrigen vier Tatverdächtigen fest. Einer der beiden 30 Jahre alten Männer habe die Polizei dabei angegriffen. Es sei aber niemand verletzt worden.

Neben Drogen und Geld fanden die Beamten auch Reizstoffsprühgeräte, Messer und Arzneimittel. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und Inverkehrbringen verschreibungspflichtiger Arzneimittel.