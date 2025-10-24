Heinsberg - Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Heinsberg bei Aachen laufen die Ermittlungen weiter. Die fünf Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft sagte. Die jungen Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren sollen eine Jugendliche in der Wohnung eines Verdächtigen vergewaltigt haben.

Das Opfer und einer der Beschuldigten hätten sich zuvor persönlich gekannt, sagte die Sprecherin. Nähere Angaben zu den Hintergründen und zum Tatablauf wollte sie nicht machen. Die Verdächtigen seien vier Syrer und eine Person noch ungeklärter Nationalität. Bei dem Opfer handelt es sich nach dpa-Informationen um eine 17-Jährige mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit.

Wegen der Tat hatte es einen größeren Polizeieinsatz gegeben, an dem vorsorglich auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt war. Vier der Männer waren laut Staatsanwaltschaft unmittelbar festgenommen worden, der fünfte hatte sich später der Polizei gestellt.