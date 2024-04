Vor fünf Jahren öffnete in Weimar das neue Bauhaus-Museum. Seitdem strömen die Gäste - mit Ausnahmen.

Mit weißen Lichtbändern an der Fassade zeigt sich das Bauhaus-Museums Weimar am Tag seiner Eröffnung.

Weimar - Seit seiner Eröffnung vor fünf Jahren haben gut 650.000 Menschen das Bauhaus-Museum Weimar besucht. Allein im Eröffnungsjahr 2019 sind nach Angaben der Klassik Stiftung Weimar vom Freitag rund 270.000 Gäste gezählt worden. Eine deutliche Delle in den Besucherzahlen verursachte die Corona-Pandemie, die lange Schließzeiten für das Haus bedeutete: 2020 kamen demnach etwa 96.000 und im Jahr darauf rund 67.000 Besucherinnen und Besucher. Seitdem sind die Zahlen wieder gestiegen auf rund 116.000 im vergangenen Jahr.

Das Bauhaus-Museum zählt zu den meistbesuchten Museen der Stiftung. 2023 sei nur das Goethe-Nationalmuseum häufiger besucht worden.

Neubau statt kleiner Kunsthalle

Vor dem etwa 27 Millionen Euro teuren Neubau war das Museum in einer kleinen Kunsthalle untergebracht. Dort konnte stets nur ein Bruchteil der umfangreichen und weltweit ältesten Bauhaus-Sammlung gezeigt werden, die zur Klassik Stiftung gehört.

Das Bauhaus-Museum wurde 2019 nach langjähriger Planung eröffnet - 100 Jahre nachdem in Weimar der Architekt Walter Gropius 1919 das Staatliche Bauhaus in Weimar gegründet hatte. Der Name der Kunst- und Gestaltungsschule ist weltbekannt. Die Bauhäusler haben mit ihren Entwürfen für Alltagsgegenstände aber auch für Gebäude einen bleibenden Einfluss auf die Design-Entwicklung gehabt.