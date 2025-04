Union will gegen Wolfsburg seine Erfolgsserie fortsetzen. Daheim sah es bisher gegen die Niedersachsen immer recht gut aus.

Das Hinspiel verlor Union in Wolfsburg mit 0:1.

Berlin - Der VfL Wolfsburg war bisher ein gerngesehener Gast in der Alten Försterei. Das nächste Heimspiel des 1. FC Union Berlin findet am Sonntag (17.30 Uhr) gegen die Niedersachsen statt. Das Hinspiel am 23. November hatten die Hauptstädter nach einer ihrer schwächsten Saison-Leistungen mit 0:1 verloren.

Gegenläufiger Trend: Union steht auf Platz 13, ist aber seit drei Partien ungeschlagen. Bei Eintracht Frankfurt (2:1), gegen Bayern München (1:1) und beim SC Freiburg (2:1) gab es gegen Top-Teams sieben Punkte. Der Tabellenneunte Wolfsburg blieb dagegen gegen den FC St. Pauli (1:1), beim FC Augsburg (0:1) und gegen den 1. FC Heidenheim (0:1) in den jüngsten drei Partien sieglos.

Bilanz: In der Bundesliga musste Union daheim gegen Wolfsburg noch keine Niederlage hinnehmen. Es wurden in den letzten drei Spielzeiten jeweils Siege (1:0, 2:0, 2:0) bejubelt. Zudem trennten sich beide Teams 2020/21 und 2019/20 jeweils 2:2-Unentschieden.

Heim-Krise: Auswärts konnte Unions neuer Trainer Steffen Baumgart von sechs Partien schon drei gewinnen: bei der TSG Hoffenheim (4:0) sowie in Frankfurt und Freiburg (jeweils 2:1). Daheim langte es in sechs Begegnungen nur gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:1) zu einem Dreier.

Bekannte: Bei den Berlinern trug früher Verteidiger Jerome Roussillon das Wolfsburger Trikot. Der Franzose ist aber nur noch Ersatzmann. Der VfL reist mit Ex-Union-Stürmer Kevin Behrens an, der bei den Eisernen zum Nationalkicker (ein Einsatz) wurde und nun beim VfL kaum noch Spielzeit bekommt.

Erinnerung: Union-Trainer Steffen Baumgart hat mal für Wolfsburg gespielt. In den Jahren 1998 und 1999 steuerte er in 32 Bundesligaspielen fünf Treffer bei.