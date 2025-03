Der SC Freiburg war für RB Leipzig zuletzt so etwas wie ein Lieblingsgegner. Doch der in der Kritik stehende RB-Coach Rose will nichts dem Zufall überlassen und ordnete eine Sondermaßnahme an.

Leipzig (dpa) -

RB Leipzig in Freiburg gefordert

Die Bilanz zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg spricht klar für die Sachsen. Doch mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen sind die Freiburger aktuell an den kriselnden Sachsen, die nur einen Sieg aus sieben Ligaspielen holten, in der Tabelle vorbeigezogen. Im Kampf um die Champions League muss daher ein Sieg her für die sechstplatzierten Leipziger. In 17 Bundesliga-Duellen ging RB bei drei Remis elfmal als Sieger vom Platz, so auch beim 3:1 im Hinspiel. Auch die letzten beiden Duelle beim Sportclub gewannen die RB-Profis.

Kurztrip nach Salzburg soll neuen Schwung bringen

Der in der Kritik stehende Cheftrainer Marco Rose griff vor dem Topspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) zu einer Sondermaßnahme, flog kurzfristig mit dem Team nach Salzburg und absolvierte beim Schwesterclub ein Kurztrainingslager. Von dort geht es direkt nach Freiburg, die Spieltags-Pressekonferenz wird online abgearbeitet. „Dass wir als Mannschaft ein paar Tage am Stück Zeit miteinander verbringen, mal rauskommen und in einer anderen Umgebung trainieren, wird uns guttun. Wir werden noch enger zusammenrücken und uns auf die Schlussphase der Saison einschwören“, sagte Nationalspieler David Raum.

Raum will keine Trainer-Diskussion

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Mainz wurde die Kritik an Rose wieder lauter. Doch die Gründe der Krise sind nicht nur am Trainer festzumachen. Die Mannschaft braucht in Abwesenheit des verletzten Xaver Schlager Führung im Mittelfeld. Die kann auch Offensivspieler Xavi Simons derzeit nicht geben. „Wir bekommen in der aktuellen Phase nicht unser gesamtes Leistungsvermögen auf den Rasen. Wir haben viele junge Spieler im Team, die bereits eine wichtige Rolle einnehmen. Bei jungen Spielern ist es ein Stück weit normal, dass es Leistungsschwankungen gibt“, sagte Raum und meinte hinsichtlich der Rose-Zukunft: „Über den Trainer brauchen wir, gar nicht zu reden.“

Baumgartner wieder zurück

Christoph Baumgartner ist nach seiner Gelbsperre wieder zurück gegen die Freiburger und somit eine Alternative mehr für die RB-Offensive, nachdem Antonio Nusa weiter verletzt fehlt. Allerdings drohen weitere Sperren: Kevin Kampl und Xavi Simons stehen bei vier Verwarnungen.

Freiburg wartet seit zehn Spielen auf einen Sieg

Die Freiburger, die gegen RB 2023 das Pokalfinale in Berlin verloren, warten seit zehn Spielen auf einen Bundesliga-Sieg gegen die Leipziger. Sieben der vergangenen zehn Partien haben die Breisgauer verloren, dreimal unentschieden gespielt. Dennoch sieht SC-Trainer Julian Schuster keinen Angstgegner. „Mit dem Begriff kann ich grundsätzlich nichts anfangen, und ich habe diese Woche auch alles andere als Angst gespürt“, sagte der Coach, der mit seinem Team aus den vergangenen fünf Ligaspielen 13 Punkte holte.