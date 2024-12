Das Aus in der Champions League hat gezeigt, dass RB noch nicht gefestigt ist. Wird Eintracht Frankfurt wie schon im Pokal ein Aufbau-Gegner?

Traumtore gab es beim 3:0 im Pokal von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfutt. Am Sonntag kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen

Leipzig (dpa) -

Erst ein Auswärtssieg

Bei den Aufeinandertreffen von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt hängen die Trauben für die Gastmannschaft hoch. Erst einmal, am 13. Januar dieses Jahres, gab es einen Auswärtssieg. Die Eintracht gewann durch einen Treffer von Ansgar Knaufff 1:0 in Leipzig.

Starke Eintracht-Serie

Seit sechs Partien ist Eintracht Frankfurt in der Bundesliga ungeschlagen. Vier Siege und zwei Remis gab es zuvor unter Trainer Dino Toppmöller noch nie.

Silva perfekter Strafstoß-Schütze

André Silva verwandelte im Spiel bei Holstein Kiel einen Strafstoß zum 2:0. Der ehemalige Frankfurter baute damit seine persönliche Serie aus: Alle seine zwölf Schüsse vom Punkt in der Bundesliga fanden den Weg ins Tor. Nur Hans-Joachim Abel, der unter anderen für Fortuna Düsseldorf, den FC Schalke 04 und den VfL Bochum spielte, sowie der im Februar verstorbene frühere Duisburger Ludwig Nolden verwandelten öfter ohne zu scheitern

RB nur mit 15 Großchancen

In 13 Spielen hat sich RB in dieser Saison erst 15 Großchancen erarbeitet. Damit belegen die Sachsen nur Rang 15. Ganz anders die Eintracht: 34 Mal gab es klare Möglichkeiten. Das schaffte in dieser Spielzeit kein anderes Team.

Poulsen trifft gern gegen die Eintracht

22 Tore erzielte RB in den bisherigen 16 Bundesliga-Spielen gegen Frankfurt. Yussuf Poulsen markierte davon vier Tore, so viel wie kein anderer Leipziger. Glück für die Eintracht: Der Däne steht wegen einer Verletzung derzeit nicht im Aufgebot der Sachsen.