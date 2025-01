Die auswärtsstarken Bremer haben einen Lauf in der Liga. Doch die Leipziger setzen auf ihre Rückkehrer um Xavi Simons. In einer Statistik liegen beide Teams weit vorn.

Leipzig (dpa) -

Bremen als Lieblingsgegner

Auch wenn RB Leipzig die beiden vergangenen Spiele gegen Werder nicht gewinnen konnte (jeweils 1:1), gehört Bremen zu den Lieblingsgegnern der Sachsen. In bislang 14 Bundesliga-Partien gab es zehn Siege und nur zwei Niederlagen. Bremen ist hinter den Bayern das auswärtsstärkste Team - dennoch konnte Werder, in der Tabelle nur zwei Zähler hinter den viertplatzierten Sachsen, in Leipzig noch nie gewinnen.

Werder hat einen Lauf

Das Team von Trainer Ole Werner hatte zuletzt einen Lauf: in den letzten sieben Pflichtspielen gab es nur eine Niederlage - beim 0:1 in Frankfurt. Anders die Leipziger, die im November sieglos waren und erst mit dem 3:0 im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt den Turnaround schafften. Danach gelang noch ein 2:0-Sieg in Kiel und ein 2:1-Liga-Erfolg gegen die Eintracht, ehe es beim 1:5 in München erneut einen schweren Dämpfer gab.

Rückkehrer bei RB

Nachdem David Raum zuletzt beim FC Bayern schon sein Comeback feiern konnte, wird er nun wohl in der Startelf erwartet. Zudem dürfte Xavi Simons erstmals nach langer Verletzungspause wieder zum Einsatz kommen, allerdings nur mit anteiliger Spielzeit wie zuletzt beim Wiedereinstieg von Xaver Schlager.

Duell der Konter-Teams

Leipzig gegen Bremen ist ein Duell zweier konterstarker Teams. Keine Mannschaft in der Bundesliga hat nach Kontersituationen so viele Torchancen heraus gespielt wie RB (26). Die Bremer liegen in der Statistik immerhin auf Rang drei (20). Allerdings kassierten die Sachsen in dieser Saison noch kein Gegentor nach einer Konter-Aktion des Gegners.

Rose hat starke Bremen-Bilanz

RB-Coach Marco Rose hat noch nie gegen Bremen verloren. In acht Spielen gegen den SVW gewann er fünfmal und erzielte drei Remis. Auf der anderen Seite konnte Ole Werner in seiner Bundesliga-Bilanz als Trainer noch nie gegen RB gewinnen (zwei Remis, zwei Niederlagen).