Leipzig (dpa) -

Beste Abwehr der Liga

RB Leipzig kann sich in dieser Saison auf seine Defensive verlassen. Erst drei Gegentore kassierten die Torleute Peter Gulacsi und Maarten Vandevoordt in den bisherigen acht Spielen. Das ist nicht nur Vereinsrekord, sondern auch der beste Wert eines Bundesliga-Teams seit zehn Jahren.

BVB mit lupenreiner Heimquote

Borussia Dortmund hat im heimischen Stadion eine weiße Weste: Vier Spiele, vier Siege. Dagegen gab es auf fremden Plätzen erst einen Punkt.

Wieder viele Tore?

16 Mal standen sich Borussia und RB bislang in der Liga gegenüber - und sorgten dabei immer für viele Tore. 56 Treffer bedeuten einen Schnitt von 3,5 pro Partie. Die Statistik ist ausgeglichen: Jedes Team gewann siebenmal, dazu gab es zwei Unentschieden. Torlos endetet der Vergleich noch nie. Die Tordifferenz lautet 29:27 für RB.

Poulsen traf am häufigsten gegen den BVB

RB-Trainer Marco Rose hat mit Yussuf Poulsen einen besonderen Joker im Ärmel. Der Däne, der RB im Pokal gegen St. Pauli (4:2) mit zwei Treffern ins Achtelfinale schoss, trifft auch gern gegen den BVB. Dreimal war Poulsen bislang erfolgreich. Aus dem aktuellen Kader markierte Christoph Baumgartner zudem zwei Tore gegen die Dortmunder.

Rose vor 100. Spiel für RB

Marco Rose feiert ausgerechnet an seiner alten Wirkungsstätte ein besonderes RB-Jubiläum. Zum 100. Mal steht der 48-Jährige für die Leipziger bei einem Pflichtspiel an der Seitenlinie. Mehr Partien (114) coachte er nur RB Salzburg. Sein erstes Spiel mit den Leipzigern hatte er am 10. September 2022 - gegen Borussia Dortmund. RB gewann mit 3:0. In Dortmund war Rose vom 1. Juli 2021 bis 20. Mai 2022 angestellt.