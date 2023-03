Berlin -

Serie I: Gegen den FSV Mainz 05 kann Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den dritten Heimsieg in Serie schaffen. Zuletzt wurden Borussia Mönchengladbach (4:1) und der FC Augsburg (2:0) geschlagen. Drei Heimsiege nacheinander gab es zuletzt zum Saisonstart 2018/19, inklusive einem 2:0 gegen den FC Bayern.

Serie II: Sieben Spiele in Serie hat Hertha gegen Mainz nicht mehr gewonnen. Der letzte Erfolg gelang vor mehr als vier Jahren mit einem 2:1 im Olympiastadion. Kurios damals: Verteidiger Niklas Stark erzielte ein Eigentor und einen Treffer für die Berliner.

Malaise: Beim Hinspiel in Mainz kassierte die Hertha den Ausgleich zum 1:1 mit der letzten Aktion. Es war der Beginn für manch späten Gegentreffer. Aber: Es war am 16. September auch der bislang letzte Auswärtspunkt, den die Hertha in dieser Saison holte. Seither gab es in der Fremde sieben Niederlagen nacheinander.

Nah dran: Bo Svensson ist am Samstag zum 78. Mal Cheftrainer der Mainzer. Damit ist er ganz dicht dran an Hertha-Coach Sandro Schwarz, der zwischen 2017 und 2019 79 Mal als Chefcoach an der Seitenlinie der Rheinhessen stand.

Trio: Drei Hertha-Profis spielten ihr erstes Bundesliga-Spiel für Mainz. Florian Niederlechner und Suat Serdar könnten am Samstag für die Berliner dabei sein. Jean-Paul Boetius fehlt bei der Hertha verletzt.