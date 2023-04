Berlin - Hertha BSC muss am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München antreten. Der Rekordmeister hat am vergangenen Spieltag durch eine 1:3-Niederlage beim FSV Mainz 05 die Tabellenführung an Borussia Dortmund abgeben müssen.

Vor 46 Jahren siegte Hertha das letzte Mal in München. Beim 2:0-Erfolg am 29. Oktober 1977 erzielten Gerd Grau und Bernd Gersdorff die Tore für die Berliner.

Acht Spieler fehlen beim Gastspiel in der Allianz-Arena. Neu auf der Ausfallliste ist Kevin-Prince Boateng, der mit Adduktorenproblemen passen muss.

Bayern steht vor dem 50. Pflichtspielsieg gegen Hertha. In bisher 82 Duellen in Liga, DFB-Pokal und Liga-Pokal gingen die Münchner 49 Mal als Sieger vom Feld, Hertha konnte zwölf Mal gewinnen, 21 Mal trennten sich beide Teams remis.

Sechs Treffer hat Dodi Lukebakio bisher gegen die Bayern erzielt. Beim 2:3 im Hinspiel traf der Belgier ebenso wie beim letzten Punktgewinn der Berliner gegen München, beim 2:2 am 16. August 2019 in der Allianz-Arena.