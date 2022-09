Fünf Autos in Berlin ausgebrannt: Verdacht auf Brandstiftung

Berlin - Unbekannte haben fünf Autos in Westend und Spandau angezündet. Alle Autos brannten komplett aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Es besteht laut Polizei vermutlich kein Zusammenhang zwischen den Bränden.

In Spandau bemerkten Anwohner am Mittwochabend ein brennendes Auto auf einem Mieterparkplatz in Spandau. Zwei Fahrzeuge daneben fingen nach Angaben der Polizei ebenfalls Feuer.

In der Nacht zum Mittwoch entdeckte ein Zeuge zwei brennende Autos in Westend, die am Straßenrand geparkt waren. Die Polizei sperrte die Kreuzung Königin-Elisabeth-Straße Ecke Knobelsdorffstraße während der Löscharbeiten. Sie ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.