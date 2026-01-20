Chemnitz - Das Kulturhauptstadtjahr 2025 hat dem Architektur-Juwel Villa Esche in Chemnitz immensen Besucherauftrieb beschert. Im vergangenen Jahr habe es 435 Führungen gegeben - mehr als dreimal so viele wie im Jahr zuvor (124), teilte der städtische Veranstaltungsbetrieb C3 mit. Die Nachfrage sei so groß gewesen, dass Führungen lange im Voraus ausverkauft waren und Zusatztermine angeboten wurden. Chemnitz war im vergangenen Jahr Kulturhauptstadt Europas - zusammen mit Nova Gorica in Slowenien.

Jugendstil-Villa von Henry van de Velde

Die Villa gilt als Baudenkmal von europäischem Rang. Sie wurde von dem belgischen Gestalter Henry van de Velde 1902/1903 auf einer Anhöhe im Süden der Stadt für den Textilfabrikanten Herbert Esche und seine Frau Johanna gebaut. Es war van de Veldes erster Architekturauftrag in Deutschland. Der Belgier - wichtiger Vertreter des Jugendstils und Wegbereiter des Bauhauses - entwarf nicht nur die Villa. Er hat auch das Innenleben entworfen: Möbel, Leuchten und Wandverkleidungen bis hin zum Speiseservice.

Die Besucherzahlen erreichten den Angaben nach 2025 Rekordniveau. Insgesamt haben demnach mehr als 7.200 Gäste die Villa bei Führungen besichtigt, mehr als 21.600 im Rahmen eines Museumsbesuchs ohne Führung. Die Besucher kamen aus 16 Ländern, vor allem der Schweiz, Italien, Frankreich, Österreich und Belgien. Der Schwung werde auch dieses Jahr anhalten: Etliche Reiseveranstalter planten Ausflüge in die Jugendstil-Villa, hieß es.