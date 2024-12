Berlin - Sportvorstand Stefan Kretzschmar hat sich hochzufrieden mit der ersten Saisonhälfte der Füchse Berlin gezeigt und der Mannschaft ein Lob ausgesprochen. „Wenn ich sehe, mit welchen Erwartungen und mit welchen Befürchtungen wir in die Saison gestartet sind, dann finde ich es schon beachtlich, was die Mannschaft macht. Und darauf kann jeder Einzelne stolz sein“, sagte Kretzschmar.

Nach dem 29:22-Auswärtssieg am Donnerstag beim VfL Gummersbach gehen die Hauptstädter als Tabellenzweiter der Handball-Bundesliga in die WM-Pause. Nach der Endrunde in Dänemark, Norwegen und Kroatien (14.1.-2.2.) starten die Füchse daheim gegen das punktlose Schlusslicht 1. VfL Potsdam in die Rückrunde.

Zahlen auch mal Lehrgeld

Trotz des dünnen Kaders, der Doppelbelastung mit der Champions League und dem Schock durch das vorzeitigen Karriereende von Kapitän Paul Drux zum Saisonstart blieb das Team meist stabil. Rückschläge wie das Pokal-Aus bei den Rhein-Neckar Löwen oder zwischenzeitliche Defensivprobleme sind für Kretzschmar Teil der Entwicklung. „Klar, machen wir Fehler oder zahlen auch mal Lehrgeld mit den jungen Spielern wie in Flensburg. Aber so ist unser Weg“, sagte er.

Den Schlüssel zum Erfolg sieht er in der Team-Chemie. „Wenn du weiter in der Führungsgruppe mitspielst, dann liegt das daran, dass die Mannschaft funktioniert. Von den Charakteren passt das und es gibt eine große und starke Kommunikation“, sagte der 50-Jährige und lobte: „Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung. Jeder haut hier alles rein, egal, ob du Nummer 15 oder Nummer eins bist.“

Ziel: Final Four in der Königsklasse

Große Ziele im Titelkampf wollen die Füchse aber nicht ausgeben. Denn zu eng ist die Spitzengruppe beieinander. In der Champions League sieht das anders aus. „Wir haben das Selbstbewusstsein zu sagen, wir spielen um alles mit. Für uns ist natürlich ein großes Ziel, das Final Four zu erreichen“, sagte Kretzschmar. In ihrer Gruppe sind die Füchse derzeit Tabellenvierter, haben aber noch die Chance auf Platz zwei und die damit verbundene direkte Qualifikation für das Viertelfinale.