Die Füchse Berlin basteln weiter an einem starken Team für die Zukunft. Mit zwei 22-Jährigen wurden langfristige Verträge vereinbart.

Berlin - Handball-Bundesligist Füchse Berlin setzt weiter auf die Jugend. Die Verträge von Tim Freihöfer und Matthes Langhoff wurden vorzeitig bis 2028 verlängert. Ursprünglich galten die bestehenden Kontrakte der beiden 22-Jährigen bis 2025.

Die Füchse setzen damit weiter auf Kontinuität. Beide Spieler sind Paradebeispiele für die Vereinsphilosophie. Beide kamen in der B-Jugend nach Berlin und wurden in der Talentschmiede des Vereins ausgebildet. 2023 errangen sie mit der U21-Nationalmannschaft den WM-Titel.

„Wir sind sehr froh, zwei Eigengewächse, Deutsche Meister und U21-Weltmeister, in unseren Reihen zu behalten. Bei beiden geht die Entwicklung stetig nach oben. Tim hat sich sehr viel vorgenommen für die Saison, das sieht man in den Spielen. Er belohnt sich für die harte Arbeit, die er im Sommer investiert hat. Ähnlich bei Matthes Langhoff. Er kommt immer mehr ins Spiel – auf beiden Seiten des Feldes. In der Abwehr ist er schon seit eineinhalb Jahren eine sichere Bank“, sagte Trainer Jaron Siewert.