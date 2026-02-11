Der Titelverteidiger kommt gut aus der EM-Pause. Am Ende können sie sogar Kräfte schonen. Damit rücken die Berliner wieder dicht an einen Champions-League-Platz heran.

Berlin - Die Füchse Berlin sind erfolgreich nach der Europameisterschaftspause in wieder die Handball-Bundesliga gestartet. Der deutsche Meister feierte am Mittwochabend vor 4.211 Zuschauern beim Tabellenvorletzten HSG Wetzlar einen 41:27 (21:13)-Kantersieg. Damit springen die Füchse vorerst auf Platz drei. Beste Berliner Werfer waren Tobias Gröndahl mit elf und Mathias Gidsel mit neun Toren.

Trainer Nicolej Krickau musste kurzfristig auf Spielmacher Nils Lichtlein (erkrankt) und Torhüter Lasse Ludwig (verletzt) verzichten. Die Gäste aus der Hauptstadt brauchten etwas, um in die Partie zu finden. Besonders in der Abwehr fehlte die Struktur und Wetzlar kam so immer wieder zu Toren aus dem Rückraum. So war die Partie zunächst ausgeglichen.

Füchse dominieren bis zum Schlusspfiff

Verlassen konnten sich die Füchse aber auf ihren Angriff. Da lief der Ball durch die Reihen und sie fanden immer wieder Lücken. Mitte der ersten Hälfte steigerte sich dann aber die Berliner Defensive. Sie agierten nun kompakter und aufmerksamer und nun zeigte auch Torhüter Dejan Milosavljev einige Paraden. So konnten sich die Füchse schon nach 27 Minuten auf 20:11 absetzen.

Und gleich nach dem Seitenwechsel wurde der Vorsprung erstmalig zweistellig (24:14). Die Füchse hatten alles im Griff und trafen fleißig weiter. In der 45. Minute musste die Partie wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne unterbrochen werden. Nach gut fünf Minuten gab es die Entwarnung und es ging weiter. Da war die Partie längst entschieden und Krickau konnte seine Topstars frühzeitig schonen.