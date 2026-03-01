Die Füchse Berlin bleiben an Tabellenführer SC Magdeburg dran und gewinnen ihr achtes Bundesligaspiel in Serie. Gegen die Löwen müssen sie nur kurz um den Sieg bangen.

Berlin - Die Füchse Berlin haben Platz zwei in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Der deutsche Meister gewann vor 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 35:28 (16:11). Die Füchse haben allerdings ein Spiel mehr absolviert als die SG Flensburg-Handewitt auf Platz drei. Beste Berliner Werfer waren Tim Freihöfer mit neun und Mathias Gidsel mit sieben Toren.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive und temporeiche Partie. Die Füchse übernahmen zwar sofort die Führung, die Löwen blieben aber zunächst dran. Dann scheiterten aber die Gäste mehrfach an Füchse-Keeper Dejan Milosavljev – darunter auch mit einem Siebenmeter. Nach 16 Minuten konnten sich die Füchse erstmalig mit 8:5 etwas absetzen.

Füchse stark im Schlussspurt

Die Gäste agierten defensiv sehr physisch und stellten die Berliner immer wieder vor Probleme. Und so ließen auch die Gastgeber einiges liegen. Doch die Löwen konnten dies nicht nutzen, weil auch sie weiterhin zu viele Fehler machten, die von den Füchsen bestraft wurden.

Gleich nach dem Seitenwechsel wuchs der Vorsprung so auf 19:12 an. Doch die Löwen kamen sofort zurück, fanden immer wieder den Weg über den Kreis. Und als dann die Berliner immer wieder an Nationalkeeper David Späth scheiterten, war der Vorsprung plötzlich auf 25:23 geschmolzen. Doch die Füchse schlugen in der Schlussphase zurück und gewannen am Ende souverän