Für die Füchse Berlin geht es ab Sommer 2026 zu einem Turnier in die USA. Das Teilnehmerfeld ist hochklassig. Für die Hauptstädter soll sich der Trip nachhaltig auszahlen.

Füchse Berlin 2026 bei Mega-Event in den USA dabei

Berlin - Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin weitet seine internationalen Aktivitäten aus und nimmt im Sommer 2026 erstmals an einem Turnier in den USA teil. Es gehe nicht nur darum, den Hauptstadt-Club über die deutschen Grenzen hinaus bekannter zu machen, sondern man wolle auch anderen Kontinenten die Sportart näherbringen, erklärte Füchse-Chef Bob Hanning.

Das Turnier wird von der Firma „Pro Handball USA“ organisiert. Mit ihrem Großprojekt „Amerika verdient Handball“ soll der Sport in dem von Basketball und NFL dominierten Land groß gemacht werden. Initiator ist der Däne Mads Winther, der dafür die Firma „Pro Handball USA“ gegründet hat.

Drei Männerteams stehen fest

Ehemalige Welthandballer wie Mikkel Hansen oder Nikola Karabatic sind prominente Botschafter. Im Winter hieß es, dass die erste Ausgabe des Turniers in Las Vegas stattfinden soll.

Neben den Füchsen gehen drei weitere Herren-Teams an den Start, unter anderem HBC Nantes und Aalborg HB. Parallel findet in Übersee auch ein Turnier mit vier Frauenmannschaften statt. „Die Kooperation mit Pro Handball ist auf mehrere Jahre angelegt, sodass die Teilnahme am nächstjährigen Turnier nur der Startschuss ist“, schrieben die Füchse. Man wolle im Bereich Sponsoring und Sichtbarkeit neue Märkte gewinnen.