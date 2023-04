FSV Zwickau spielt Pokal-Halbfinale bei Lok am 9. Mai

Zwickau - Fußball-Drittligist FSV Zwickau wird sein Halbfinale im sächsischen Landespokal am 9. Mai (19.00 Uhr) beim 1. FC Lok Leipzig im Bruno-Plache-Stadion austragen. Das teilte der Sächsische Fußball-Verband (SFV) am Mittwoch mit. Das erste Halbfinalspiel zwischen dem FC Oberlausitz Neugersdorf und dem Rekordpokalsieger Chemnitzer FC findet bereits am 26. April (17.30 Uhr) statt. „Die Halbfinalisten kämpfen im Ligaalltag teils noch um den Klassenerhalt bzw. Aufstiege. Insofern waren die Terminabsprachen nicht einfach“, sagte SFV-Vizepräsident Volkmar Beier.

Das Finale wird dann am bundesweiten Finaltag der Amateure am 3. Juni ausgespielt. Ein Sieg der Neugersdorfer würde beim Finale zugleich Heimrecht bedeuten. Kommt es im Finale zu einem reinen Regionalliga-Duell, läge das Heimrecht entsprechend Losentscheid übrigens bei den Leipzigern. Ansonsten richtet sich das Heimrecht auch im Finale nach Unterklassigkeit.