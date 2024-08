Berlin - Nach der Verkündung ihrer Trennung im Mai haben sich die ehemalige „Bachelorette“ Sharon Battiste und Ex-Partner Jan Hoffmann wieder vertraut auf Instagram gezeigt. Ein Video der 32-Jährigen, in dem sie Hoffmann ein „Schatz“ zuruft, sorgte unter den Followern der TV-Bekanntheit für Begeisterung. Die Instagram-Story hatte die Schauspielerin mit zwei Herz-Emojis versehen. In einer weiteren Story schrieb sie „Welcome back“, als Lied für die Story wählte sie „Better Together“ von Jack Johnson (deutsch: „Zusammen besser“). Es sieht also ganz nach einem Liebes-Comeback aus.

Jan Hoffmann postete zudem in seinen Storys ein Foto der beiden Arm in Arm an einem Strand, das er mit den Worten „Das ist glaube ich die wichtigste Nachricht“ betitelte. Die beiden wollten zusammen verreisen, wie Battiste in ihren Stories verriet. „Ich glaube, uns erwarten viele aufregende Dinge“, sagte die Schauspielerin.

Im Mai war eigentlich schon Schluss

Battiste und Hoffmann hatten vor zwei Jahren in der RTL-Show „Die Bachelorette“ zueinander gefunden, im vergangenen Mai war Schluss. „Mit einem schweren, aber dennoch entschlossenen Herzen möchten Jan Hoffmann und ich euch mitteilen, dass wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen“, schrieb die 32-Jährige auf Instagram.

Sharon Battiste, die vor ihrer Zeit als „Bachelorette“ schon in der Serie „Köln 50667“ zu sehen war, nahm außerdem 2023 an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil und wurde Sechste.