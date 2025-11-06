Nach Jahrzehnten am Herd setzt Harald Wohlfahrt nun auf Bewegung. Stillstand ist für ihn nämlich keine Option - auch auf Laufband und E-Bike nicht.

Baiersbronn - Spitzenkoch Harald Wohlfahrt hat nach jahrelanger Knochenarbeit in der Sterne-Gastronomie endlich Zeit zu sporteln. „Meine Frau und ich gehen fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, wir fahren E-Bike rauf und runter“, erzählt er. Für seine Gesundheit sei er dankbar und lege viel Wert darauf, auch gesund zu bleiben. Obwohl er es inzwischen ruhiger angehen lässt und der Stress der Sterneküche längst hinter ihm liegt, wolle er aktiv bleiben. „Das Allerschlimmste ist es, nichts zu tun.“

Am Freitag (7.11.) wird Deutschlands wohl populärster Spitzengastronom 70 Jahre alt. Bis zu seinem Ausstieg 2017 erkochte er 25 Jahre in Folge drei Michelin-Sterne für die „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). Diese Zeit habe er vollkommen hinter sich gelassen. „Die Sterne fehlen mir nicht wirklich.“