Berlin/Potsdam - Frostige Temperaturen erwarten Berlin und Brandenburg an den Weihnachtstagen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bringt ein Hoch über Skandinavien und ein Tief über dem Mittelmeer trockene und kalte Luft in die Region. Nach Angaben des DWD ist es an Heiligabend zunächst wolkig und später sonnig, am Abend meist klar. Laut Prognose bildet sich ein leichter Dauerfrost um minus ein Grad.

Die Wetteraussichten für den ersten Weihnachtsfeiertag sind sonnig, aber frostig. Demnach entsteht Dauerfrost bis zu minus drei Grad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag steigen die Höchstwerte nach dem Wetterbericht auf null bis zwei Grad. In den Nächten zum ersten und zum zweiten Weihnachtsfeiertag rechnet der DWD mit Frost zwischen minus fünf und minus zehn Grad.