Nachts bis minus drei Grad, tagsüber bis acht Grad: Was die Wetterprognose für die kommenden Tage in Berlin und Brandenburg bereithält.

In der Nacht zum Dienstag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gebietsweise zu leichtem Frost bis minus zwei Grad kommen. (Symbolfoto)

Berlin/Potsdam - Zum Wochenstart erwarten Berlin und Brandenburg milde Luft, schwacher Wind und frostige Nächte. In der Nacht zum Dienstag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gebietsweise zu leichtem Frost bis minus zwei Grad kommen. Vereinzelt sei Glätte durch Reif möglich. Auch in der Nacht zum Mittwoch kommt es der Vorhersage zufolge zu Frost. Dabei sinkt die Tiefsttemperatur auf null bis minus drei Grad.

Tagsüber hält die Wettervorhersage für Montag bis Mittwoch Höchstwerte von vier bis acht Grad bereit. An allen drei Tagen gibt es nach DWD-Prognose zwischenzeitlich wolkige und heitere Phasen.