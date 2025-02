Der Winter hält Einzug in Thüringen. Die Temperaturen bleiben im Minusbereich. Nebel und glatte Straßen sorgen für Unfälle in den Morgenstunden.

Frost, Nebel und glatte Straßen in Thüringen

In Thüringen müssen die Menschen mit Nebel und glatten Straßen rechen. (Archivbild)

Erfurt - Der Winter bleibt mit Frost und Nebel vorerst in Thüringen. Dabei wird es noch einmal kälter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Tag mit strengem Frost bei bis zu -13 Grad. Auch im Tagesverlauf bleibt es frostig bei Temperaturen von -4 bis 0 Grad. Es bildet sich Nebel mit Sichtweiten von unter 150 Metern. Der DWD rechnet örtlich mit Reifglätte. Der Dienstag wird heiter bis sonnig bei Temperaturen von -2 bis +2 Grad.

In Thüringen kam es am Morgen örtlich zu glatten Straßen. Die Polizeistellen sprechen jedoch von keiner außergewöhnlichen Unfalllage durch winterliche Straßenverhältnisse. In den frühen Morgenstunden ereigneten sich im Landkreis Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis zwei Unfälle, bei denen Autos von der glatten Fahrbahn abgekommen sind. Es gab Leichtverletzte.