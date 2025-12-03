Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt frostig. Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch mit Nebel und Glätte.

Berlin/Potsdam - Es wird wieder frostig in Berlin und Brandenburg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Tag bewölkt und nebelig. Bis in den Vormittag hinein sei mit Temperaturen bis minus 3 Grad zu rechnen. Daher seien gebietsweise Frost und Glätte möglich. Im Tagesverlauf erwartet der DWD leichten Regen. Die Temperaturen erreichen 2 bis 6 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es trocken und die Bewölkung lockert ein wenig auf. Allerdings ist es weiter nebelig. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 3 Grad. Auch in der Nacht ist vereinzelt mit Glätte zu rechnen. Am Dienstag kommen die Wolken zurück. Es bleibt trocken bei 2 bis 4 Grad.