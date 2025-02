Sonne und Frost locken Ausflügler an die wenigen geöffneten Skilifte im Thüringer Wald. Wo nicht künstlich beschneit werden kann, fehlt es an einer ausreichenden Schneedecke.

Schmiedefeld - Wintersportler im Thüringer Wald können nach wieder frostigeren Nächten eine weitere Alpinski-Anlage nutzen. Die Winterwelt in Schmiedefeld bei Suhl konnte wieder mit Kunstschnee belegt werden und ist nach einigen Schließtagen erneut geöffnet, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Auch die Lifte in der Skiarena Silbersattel in Steinach, in der Skiarea Heubach bei Masserberg und am Fallbachhang in Oberhof sind geöffnet.

Webcams zeigten am Sonntag, dass sich Alpinskiläufer bei leichtem Frost und Sonnenschein auf dem Fallbachhang und in der Skiarena Silbersattel tummelten. Präpariert sind in Oberhof außerdem eine Rodelbahn und eine Snowtubinganlage. Dort können Wagemutige auf Gummireifen den Hang hinunterrutschen. Für Skilanglauf durch die Wälder fehlt es an Naturschnee.