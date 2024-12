Frontalkollision in Leipzig - fünf Verletzte

Leipzig - In Leipzig sind bei einer Frontalkollision zweier Autos fünf Menschen verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge waren am späten Nachmittag im Süden der Stadt auf der Connewitzer/Probstheidaer Straße unterwegs, als sie zusammenstießen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Rettungswagen war am Unfallort im Einsatz. Ob die Verletzten im Krankenhaus versorgt werden mussten, war zunächst jedoch unklar. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Straße war bis etwa 18.30 Uhr voll gesperrt.