Am Abend kracht ein Auto frontal in den Gegenverkehr – auch fünf Kinder sind von dem Crash betroffen. Warum die Unfallursache noch Rätsel aufgibt.

Lingen - Acht Menschen sind am Abend bei einem Verkehrsunfall in Lingen verletzt worden. Darunter waren nach Polizeiangaben auch fünf Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren. Alle seien aber lediglich leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Zu dem Unfall war es gekommen, als ein Autofahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und frontal mit einem Wagen im Gegenverkehr zusammenstieß. Straßenglätte habe bei dem Crash nach bisherigem Stand keine Rolle gespielt, hieß es. Die Polizei leitete Ermittlungen zur genauen Unfallursache ein.