Ein dramatischer Unfall hat sich am Freitagabend auf der B16 bei Burgheim (Bayern) ereignet. Eine Autofahrerin verbrannte in ihrem Auto.

Frontalcrash: Frau verbrennt nach Unfall in ihrem Auto - Weitere Frau schwer verletzt

Burgheim/dpa. - Eine Frau ist nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Oberbayern in ihrem Fahrzeug verbrannt. Bei der Toten handele es sich um eine 58-Jährige, die mit ihrem Auto aus Richtung Burgheim unterwegs war, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Nach den bisherigen Ermittlungen war die Frau am Freitagabend auf der Bundesstraße 16 in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto kollidiert. Dessen 18 Jahre alte Fahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Das Auto der 58-Jährigen geriet nach dem Zusammenprall auf die Leitplanke und fing Feuer. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.