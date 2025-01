Baden-Baden - Obwohl schon vor zwei Monaten veröffentlicht, geben Linkin Park mit ihrem Album noch einmal Gas. „"From Zero" schnellt in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, zurück von zwei auf eins“, teilen die Hitlisten-Ermittler am Freitag in Baden-Baden mit. Damit rangiere das Werk zum dritten Mal an der Spitze.

Den höchsten Neueinstieg landet die Schlagersängerin Daniela Alfinito auf dem zweiten Platz. Ihr Album heißt - passend zum Jahresanfang - „Blick nach vorn“. Platz drei geht an Superstar Billie Eilish („Hit Me Hard And Soft“).

Neu auf der Vier ist die saarländische Oi-Band Krawallbrüder („Unverhohlen & Unverzerrt III“), gefolgt von der US-Singer-Songwriterin Gracie Abrams („The Secret Of Us“). Neu in den Album-Charts sind zum Beispiel auch der Rapper Lil Baby („Wham“, Platz 19) und Schlagerinterpretin Marie Reim („Sternzeichen Liebe“, Platz 23). Die Vorwochen-Eins (Thomas Anders und Florian Silbereisen mit ihrem zweiten gemeinsamen Album „Nochmal!“) ist auf Rang 12 gefallen.

Rosé und Bruno Mars weiter Nummer eins bei Singles

In den deutschen Single-Charts ist es an der Spitze in den Top 3 wie in der Vorwoche: Rosé und Bruno Mars thronen mit ihrem Duett „APT.“ auf der Eins.

Dahinter stehen Gracie Abrams („That's So True“) und Nina Chuba („Fata Morgana“). Platz vier und fünf tauschten die Plätze: Lady Gaga & Bruno Mars („Die With A Smile“) liegen nun vor Linkin Park („The Emptiness Machine“). Höchster Neueinsteiger bei den Singles ist „Surprise“ von Loredana auf der 25.