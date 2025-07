David Beckham gilt nicht nur als begnadeter Fußballer, sondern seit Jahren auch als Modeikone. Nun ist dem sonst so stilsicheren Ex-Nationalspieler aber eine peinliche Panne passiert.

Victoria Beckham zieht ihren Mann David in einem Instagram-Clip für einen Haarschneide-Unfall auf. (Archivbild)

London - Mit einer folgenschweren Panne beim Haareschneiden hat sich Ex-Fußballprofi David Beckham den Spott seiner Frau Victoria eingehandelt. In einem Clip, den der 50-Jährige auf Instagram teilte, hält Beckham sein Haupt zunächst mit einer Hand bedeckt, während die Stimme des früheren Spice Girls (51) aus dem Off fragt: „Was hast du getan?“. Als Beckham dann eine kahle Stelle in seinem ansonsten einige Millimeter langen Haar zeigt, hört man ein Prusten im Hintergrund und der Ex-Fußballer sagt: „Das ist nicht lustig“. Ihm sei der Aufsatz seines Haarschneideapparats abgefallen, erklärte Beckham seiner Frau und seinen Fans.

In dem Clip zieht Victoria ihren Mann weiter auf und sagt, dass er damit seinen Kindern „stundenlanges Material“ liefere - vermutlich zum Lästern. „Es sieht wirklich nicht gut aus“, sagt Victoria. „Ich werde immer ehrlich zu dir sein. Es sieht furchtbar aus.“

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler, der vergangenen Monat für seine Verdienste für Großbritannien zum Ritter geschlagen worden war, teilte in seiner Story später ein „Update“ von seiner Frisur. Zu einem Foto von sich, auf dem sein komplettes Haar beinahe zur Glatze kurz geschoren wurde, schrieb er: „Das ist das Beste, was ich in dieser Situation tun konnte.“