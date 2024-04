Krippen - Zum 250. Geburtstag des deutschen Romantikers Caspar David Friedrich (1774-1840) wird der nach ihm benannte Wanderweg in der Sächsischen Schweiz wiederentdeckt. Die überarbeitete, gut 15 Kilometer lange Route bei Krippen, wurde am Montag feierlich eröffnet. Sie folgt historischen Pfaden, auf denen der Künstler nachweislich oder wahrscheinlich viele Motive fand und zeichnete. Darunter sind auch Skizzen, aus denen er später für seine berühmten Gemälde „Wanderer über dem Nebelmeer“ und „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“ schöpfte, aber in ganz anderer Komposition. 12 Stationen hat der Weg, die über Ausblicke, Landschafts-, Fels-, Baum- oder Waldstudien informieren und den Ort mit Friedrichs Werken in Verbindung bringen. Dazu kommt eine 13. Tafel direkt am Elberadweg mit einem häufig von dem Künstler gezeichneten Motiv.

Der seit 2001 bestehende Weg wurde nach Angaben des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz um einen Abschnitt sowie neue Aussichten erweitert. Dazu wurden unter anderem etwa 150 abgestorbene Fichten entfernt, Abschnitte freigeschnitten, ein Picknickplatz erreichtet und 75 Wegweiser angebracht. Ein Teil des Caspar-David-Friedrich-Weges vereine sich mit dem Malerweg Elbsandsteingebirge. Damit biete er Gelegenheit, authentische Inspirationsorte der Deutschen Romantik zu entdecken, und die einmalige Kombination aus Kunstgeschichte und Naturerlebnis. Die Tafeln weisen auf markante Erhebungen, vereinzelte Felsblöcke oder bewaldete Felskuppen hin.