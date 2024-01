Dresden - Die Stadt Dresden hat ihrem jüngsten Kunstpreisträger Christian Friedel zu den Oscar-Nominierungen für den Film „The Zone of Interest“ gratuliert. Friedel sei mit seinem filmischen Schaffen „zum internationalen Botschafter Dresdens geworden“, sagte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Sie wünschte ihm, dass die Produktion mit einer oder mehreren der fünf Nominierungen Erfolg hat.

Die Oscar-Nominierungen für die 96. Academy Awards waren am Dienstag verkündet worden. Das Drama von dem britischen Regisseur Jonathan Glazer ist in den Kategorien „Bester Film“, „Beste Regie“, „Bester internationaler Film“, „Bestes adaptiertes Drehbuch“ und „Bester Ton“ nominiert. Die Oscars werden am 10. März in Los Angeles vergeben.

Friedel spielt eine der Hauptrollen in dem Film über das Leben des Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höß, und seiner Frau Hedwig (Sandra Hüller), die mit Haus und Garten in direkter Nachbarschaft ein privilegiertes Leben führen. Der aus Magdeburg stammende Schauspieler, Musiker und Regisseur lebt in der Elbestadt und ist regelmäßig Gast am Staatsschauspiel.