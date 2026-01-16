Nach langer Leidenszeit wegen einer schweren Beinverletzung freut sich Jamal Musiala auf seine ersehnte Rückkehr in den Kader des FC Bayern. Ein Engpass bereitet Trainer Vincent Kompany keine Sorge.

München - Das Comeback von Jamal Musiala steht unmittelbar bevor. Nach langer Leidenszeit soll der Fußball-Nationalspieler im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig wieder im Kader des FC Bayern München stehen. „Wenn du rauskommst aus diesem dunklen Tunnel, dann sind auf einmal die kleinen Sachen toll“, sagte Trainer Vincent Kompany. „Was ich den Jungs immer empfehle, die aus Verletzungen zurückkommen, ist, dass sie nie vergessen, wie dieses erste Gefühl ist.“

Auch Kimmich gegen Leipzig zurück

Musiala hatte sich vor einem halben Jahr bei der Club-WM in den USA beim Viertelfinal-Aus gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain eine schwere Verletzung am linken Bein zugezogen. Neben den Bayern hofft auch Bundestrainer Julian Nagelsmann im WM-Jahr auf eine starke Rückkehr des Nationalspielers. Auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich soll gegen Leipzig wieder ins Bayern-Team zurückkehren. Der Münchner Mittelfeldchef hatte wegen hartnäckiger Probleme am Sprunggelenk einige Spiele ausgesetzt.

Kimmich wäre eine Option, um den Engpass rechts in der Abwehr zu beheben. Durch die Verletzungen von Konrad Laimer (Muskelfaserriss) und Josip Stanisic (Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk) sowie das Fehlen des krank gemeldeten Sacha Boey fehlen Kompany die wahrscheinlichen Optionen.

Kompany zum Engpass: Hätte schlimmer kommen können

Möglich wäre dort auch ein Einsatz von Raphaël Guerreiro oder Tom Bischof. Alternativ könnte Kompany auch die Innenverteidiger Jonathan Tah oder Dayot Upamecano als Notlösung aufbieten.

„Wir haben viele Ausfälle rechts hinten, haben das aber in der Vergangenheit schon gelöst. Da können viele andere Spieler spielen, am Anfang der Saison hatten wir links hinten viele Ausfälle“, sagte Kompany. „Die Jungs werden ein paar Spiele verpassen, aber es hätte auch schlimmer kommen können.“