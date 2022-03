Tragödie in Freizeitpark: 14-Jähriger fällt aus Freefall-Tower

In einem Freizeitpark in den USA ist es zu einem traurigen Todesfall gekommen. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, stürzte en 14-Jähriger aus einem über 100 Meter hohen Fahrgeschäft in die Tiefe.

In einem Freefall Tower werden die Fahrgäste nach oben gezogen, danach stürzt die Plattform in die Tiefe und stoppt erst kurz vor dem Boden. (Symbolfoto)

Orlando/DUR/slo – In Florida ist ein 14 Jahre alter Junge in einem Freizeitpark tödlich verunglückt. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, fiel der Junge aus einem Fahrgeschäft – einem sogenannten Freefall Tower – in die Tiefe.

In einem Freefall Tower werden die Fahrgäste nach oben gezogen, danach stürzt die Plattform in die Tiefe und stoppt erst kurz vor dem Boden, so dass sich die Fahrgäste kurz schwerelos fühlen. Bei der Attraktion im Freizeitpark „Icon“ soll es sich mit 131 Metern Höhe um den höchsten Freefall Tower der Welt handeln.

Sheriff John Mina update on tragic death at Orlando Free Fall https://t.co/91Zk91p5Lw — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) March 25, 2022

Laut dem US-Sender NBC soll direkt vor der tödlichen Fahrt am Donnerstag noch ein Mitarbeiter einen Fahrgast angeschrien haben, ob dieser den Sicherheitsgurt angelegt habe. Ob es sich dabei um das spätere Opfer handelte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.