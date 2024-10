Klingenthal/Dresden - Der Freistaat Sachsen fördert den Sommer Grand Prix der Damen und Herren im Skispringen am Wochenende in Klingenthal mit über 95.000 Euro. „Solch große Sportevents haben ein Potenzial, das weit über die Grenzen des Sports hinausgeht, die Region stärkt und die Vereine durch breite Aufmerksamkeit bei der Nachwuchsgewinnung unterstützt“, sagte Innenstaatssekretär Frank Pfeil bei der Übergabe des Geldes aus dem Landeshaushalt am Sonntag. Beim Sommer Grand Prix konkurrierten rund 150 Aktive in Einzelwettkämpfen und im Mixed-Team-Wettbewerb auf der Großschanze.