Grimma - Der Oberbürgermeister von Grimma soll die Freien Wähler (FW) in Sachsen als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2024 führen. Matthias Berger (parteilos) sei der ideale Kandidat, sagte FW-Landeschef Thomas Weidinger am Freitag in Grimma bei der Nominierung durch den Landesvorstand. Der 55-jährige vertrete die Wette der Partei: „frei von Ideologie, bürgernahe Politik und konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Menschen“. Berger muss noch auf dem Landesparteitag in Grimma am 3. Februar bestätigt werden.

Berger wurde 2001 hauptamtlicher Bürgermeister und ist seit 2008 Oberbürgermeister der Stadt Grimma. Er habe festgestellt, dass die Menschen den Glauben und das Vertrauen in das jetzige Parteiensystem und zunehmend in den Staat insgesamt verloren hätten, sagte Berger am Freitag laut einer Mitteilung. „Meiner Überzeugung nach braucht es Veränderungen und die Freien Wähler stehen für diese Veränderung.“

Die Freien Wähler (FW) in Sachsen haben in ihr Programm für die Landtagswahl 2024 den ländlichen Raum und kommunale Finanzen in den Mittelpunkt gerückt. Weitere Schwerpunkte sind die Themen Bildung und Familie, Wirtschaft und Innere Sicherheit. Bei der Landtagswahl 2019 hatten die Freien Wähler mit 3,4 Prozent der Zweitstimmen den Einzug ins Parlament verpasst.