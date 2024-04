Im vergangenen Winter waren auch Mitglieder der Freien Bauern Teil der Bauernproteste im ganzen Land. Nun hat die Gruppe auch in Sachsen-Anhalt eine Landesvertretung.

Freie Bauern gründen Landesvertretung in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Gruppe Freie Bauern hat in Sachsen-Anhalt eine Landesvertretung gegründet. Die Interessenorganisation für bäuerliche Familienbetriebe habe Frerk Arfsten aus Havelberg im Landkreis Stendal zum Landessprecher in Sachsen-Anhalt gewählt, teilte die Gruppe am Sonntag mit. Der 34 Jahre alte Arfsten sei Ackerbauer und Bio-Rindermäster. Seine Stellvertreterin ist die 56 Jahre alte Petra Wolter-Klußmann.

„Hier hat sich ein junges Team gefunden, mit dem wir die berufspolitische Arbeit deutlich verstärken können“, erklärte der neu gewählte Landessprecher. Im Winter hatten sich Mitglieder der Freien Bauern immer wieder bundesweit an den Bauernprotesten beteiligt. „Dieser Winter hat zusammengeschweißt, aber auch Defizite aufgezeigt. Wir sind stark darin, den Protest in die Öffentlichkeit zu tragen, aber bei der politischen Umsetzung ist noch Luft nach oben“, sagte Arfsten. Gleichzeitig lud er Berufskollegen ein, sich seiner Gruppe anzuschließen.

Eigenen Angaben zufolge sind die Freien Bauern aus dem Bauernbund Brandenburg hervorgegangen. Die Gruppe fordert unter anderem, dass Freihandel nur noch mit jenen Ländern gemacht werden soll, die zu deutschen sozialen und ökologischen Standards produzieren. Außerdem sollen Agrarförderungen nur noch an ortsansässige Landwirte und nicht mehr an überregionale Investoren fließen, wie es hieß.