Magdeburg - Die Freibadsaison in Sachsen-Anhalt ist eröffnet. Am Wochenende startete das beheizte Freibad in Zielitz (Landkreis Börde) in die neue Saison. Die meisten Freibäder und öffentlich zugänglichen Badegewässer beginnen in der Regel ab Mitte Mai mit dem Betrieb, wie Daten des Sozialministeriums zeigen. In Sachsen-Anhalt gibt es mehr als 50 Freibäder, die teilweise von Kommunen, teilweise von privaten Vereinen betrieben werden.

Ein zunächst befürchtetes Aus von Freibädern ist erst einmal vom Tisch. Ende vergangenen Jahres hatte die DLRG Wernigerode, die sich als Dienstleister um mehr als 20 Freibäder im Land kümmert, die Verträge wegen Kostensteigerungen gekündigt. Damals hatte es Befürchtungen gegeben, dass Betrieb und Badeaufsicht an vielen Orten nicht mehr zu stemmen seien. In den meisten Fällen habe man sich mit den Betreibern der Bäder jetzt auf neue Verträge einigen können, sagte der Ortsvorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Wernigerode, Ralf Schult. Problematisch sei, dass es inzwischen kaum noch ehrenamtliche Rettungsschwimmer gebe. Auch das habe zu den hohen Kosten geführt. Jetzt liefen die Becken in den meisten Orten wieder mit Wasser voll.