Das Kriegsschiff war in den vergangenen Monaten in Nordsee und Ostsee unterwegs. Der Nato-Einsatz führte die Besatzung bis zum Polarkreis und auch bei einem EU-Gipfel machte das Schiff Station.

Wilhelmshaven - Nach rund fünf Monaten Seereise ist die deutsche Fregatte „Hamburg“ kurz vor dem Weihnachtsfest von einem Nato-Einsatz nach Wilhelmshaven zurückgekehrt. Das Kriegsschiff mit rund 235 Soldatinnen und Soldaten an Bord lief am Vormittag in seinen Heimathafen ein, wie eine Sprecherin der Marine sagte. Am Pier des Marinestützpunktes wurde die Besatzung von Familien, Freunden und Kameraden empfangen.

Kommandant: Fordernde Monate

Die „Hamburg“ war im Juli von Wilhelmshaven aus aufgebrochen, um sich in Nord- und Ostsee sowie im Atlantik der sogenannten Standing Nato Maritime Group 1 anzuschließen, einem der maritimen Einsatzverbände des Militärbündnisses, der dort vor allem für die Kontrolle und den Schutz der Seewege zuständig ist. Die Nato-Mission war der erste Einsatz der Fregatte unter dem neuen Kommandanten Fregattenkapitän Alexander Timpf.

Hinter seiner Besatzung lägen fordernde und intensive Monate, sagte der Kommandant in einer Mitteilung der Marine. „Durch die gezeigte hohe Flexibilität und Professionalität der Besatzung als geschlossene Gemeinschaft sowie durch die Willensstärke eines jeden Einzelnen haben wir einen sichtbaren Beitrag zur Verlässlichkeit Deutschlands in der Nato geleistet“, sagte Timpf.

Der Marineverband „Standing Nato Maritime Group 1“ besteht nach Angaben der Bundeswehr in der Regel aus mehreren Zerstörern und Fregatten sowie einem Versorgungsschiff von Flotten nahezu aller Mitgliedstaaten der Nato.

Wo die „Hamburg“ unterwegs war

Während der Fahrt nahm die „Hamburg“ nach Angaben der Marine an mehreren Übungen teil – etwa an dem Manöver Neptune Strike in der Ostsee. Anfang Oktober unterstützte die „Hamburg“ auf Bitten Dänemarks bei der Luftraumüberwachung und der Absicherung des EU-Gipfels in Kopenhagen. Außerdem überquerte die Fregatte während des Nato-Einsatzes mehrfach den Polarkreis, auch um die Seetüchtigkeit in nördlichen Gewässern zu zeigen.

Die Fregatte „Hamburg“ gehört zur sogenannten Sachsen-Klasse. Dieser Fregatten-Typ ist speziell für den Geleitschutz und die Seeraumkontrolle konzipiert. Das 143 Meter lange Kriegsschiff ist mit einem speziellen Radar ausgerüstet, das nach Angaben der Bundeswehr einen Luftraum von der Größe der gesamten Nordsee überwachen kann. Außerdem haben diese Fregatten Flugabwehrraketen an Bord.